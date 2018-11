Portofino, sbarcano in piazzetta le ruspe che dovranno ricostruire la strada per Santa Margherita

Genova. Sono sbarcati oggi, in piazzetta, i primi mezzi meccanici che da domani saranno al lavoro e operativi per il ripristino della strada provinciale 227 che collega il Borgo con Santa Margherita Ligure.

Non appena sbarcati, i motori dei mezzi, sono stati messi in moto e in piazza Martiri dell’Olivetta – la tanto nota Piazzetta – sono immediatamente iniziati i lavori per la messa in sicurezza della pavimentazione dissestata dall’esondazione del sottostante rio Fondaco.

Grande soddisfazione da pare del sindaco di Portofino Matteo Viacava: “Siamo molto contenti e soddisfatti – sottolinea il primo cittadino impegnato ora dopo ora ormai da settimane nell’emergenza – C’è stata grande sinergia con la Regione Liguria, la Città Metropolitana e il comune di Santa Margherita Ligure. Desidero ringraziare l’assessore Giacomo Giampedrone e Franco Senarega, abbiamo messo in piedi un grande lavoro di squadra”.