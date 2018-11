Genova. Partito oggi il posizionamento dei primi blocchi della passerella pedonale che tornerà a unire la Strada Provinciale 227 dalla baia di Paraggi alla Cervara.

Oltre 100 metri di camminamento e parapetto che entro il 15 dicembre cancelleranno l’isolamento – via terra – portofinese che, dalla notte del 29 ottobre, ha colpito un’intera comunità. “Questo nuovo camminamento permetterò di riattivare i collegamento via terra sottolinea il sindaco Viacava – anche dal punto di vista commerciale, in vista di due importanti eventi in programma per le festività natalizie e in previsione della prossima stagione estiva”.

La passerella sarà indispensabile per tornare ad utilizzare la navetta della linea 82 sbarcata ieri in Piazzetta

“Sabato, soltanto due giorni fa, siamo stati in sopralluogo insieme alle più importanti cariche istituzionali – conclude il sindaco Matteo Viacava – e oggi, il lunedì successivo, è già iniziata la posa della passerella. Desidero ringraziare, infine, il comandate della polizia locale Cesare Vesentini e il nostro architetto Maria Carla Gentoso”.