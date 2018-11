Portofino isolata, torna il gas nel borgo del levante grazie a un by-pass provvisorio

Portofino. La rete del gas di Portofino è da oggi nuovamente collegata al sistema di trasporto e distribuzione nazionale del gas. Questo grazie alla realizzazione di un by-pass provvisorio che consentirà di escludere il tratto di rete presente tra Punta della Cervara e Punta Bagno delle Donne, danneggiato dal maltempo delle scorse settimane, e garantirà l’alimentazione della rete di distribuzione fino alla realizzazione di una nuova condotta posata su un diverso percorso. Lo comunica Italgas.

Il by-pass provvisorio, realizzato in polietilene, si estende per circa 1.100 metri e parte da Cervara e raggiunge l’area del parcheggio di Paraggi passando su un sentiero attraverso il bosco. Sino ad ora la continuità del servizio era stata garantita ai residenti da Italgas con l’impiego di speciali contenitori di metano, trasportati via mare.

La società ha anche avviato l’iter autorizzativo per la posa di una nuova condotta del gas lungo un tracciato stradale più interno rispetto al precedente di Punta della Cervara danneggiato dalla mareggiata, per permettere il ripristino del collegamento di Portofino alla rete nazionale di trasporto e distribuzione del gas naturale.