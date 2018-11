Portofino, carabinieri subacquei trovano ordini bellici sui fondali

Genova. Cinque ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale sono stati trovati ieri dai carabinieri subacquei nei fondali davanti a Portofino.

Gli ordigni si trovavano a una profondità di circa 15 metri, portati in superficie probabilmente dopo la violenta mareggiata.

Le bombe sono state messe in sicurezza e l’area delimitata con apposite “boe” e sottoposta a vigilanza da personale a terra ed in mare in attesa di intervento di personale specializzato della Marina Militare interessato per la rimozione e bonifica dell’area.