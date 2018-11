Ponte Morandi, nebbia sugli indennizzi per gli inquilini non proprietari: “Non esistono sfollati di serie A e serie B”

Genova. Hanno ricevuto rassicurazioni, a parole, da tutti, dal sindaco Bucci, dal governatore ligure Toti, dai ministri e dai parlamentari, ma ancora non hanno visto alcun atto concreto che li possa tranquillizzare e chiedono risposte chiare e una tutela economica che sia indicata espressamente per legge.

Sono gli inquilini sfollati di via Porro, ovvero gli abitanti non proprietari degli immobili soggetti a sgombero in seguito al crollo di ponte Morandi, che si sono costituiti in una sorta di comitato nel comitato più ampi degli sfollati, perché la loro posizione è assai incerta. “Questa categoria di persone – spiega un loro portavoce Christian Cossu – famiglie che hanno subito come gli altri il disagio di dover abbandonare le case e le proprie cose, corrono il rischio di essere esclusi da qualsiasi forma di indennizzo”.

Si tratta di una quarantina di famiglie sulle 260 totali (gli altri sono proprietari, residenti o non residenti). Bene, la legge 130/2018 (ex decreto Genova) non cita – infatti – in alcun modo gli inquilini, a qualsiasi titolo, degli immobili in alcuna posta di indennizzo tra il PRIS e l’accelerato sgombero. Tutte le poste di risarcimento sopra citate, unitamente al valore commerciale dell’immobile, sono destinate invece unicamente ai proprietari anche se non residenti al momento del crollo.

“Agli inquilini sfollati non è nemmeno riconosciuto – dice Cossu – l’indennizzo del valore a metro quadro per la mobilia all’interno delle abitazioni che potrebbero state locate prive di arredamento”. Ieri, nel consueto incontro tra gli sfollati, il sindaco Marco Bucci e l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi il tema è tornato all’ordine del giorno ma senza che, ancora, ci fossero delucidazioni. Lunedì prossimo, a Genova, arriveranno alcuni esponenti dell’avvocatura di stato per un incontro pubblico. Si parlerà, più che altro, della cessione delle abitazioni, ma non è escluso che vengano chiesti chiarimenti anche sulla partita degli inquilini.

Gli sfollati non proprietari di via Porro, “al fine di scongiurare l’ennesima ferita a cittadini di Genova, allo scopo di evitare una grave ingiustizia, chiedono una soluzione che consenta loro come agli altri cittadini sfollati di poter essere indennizzati a fronte dello sgombero subito, della delocalizzazione e ricollocazione subita, e poter ricominciare una vita dopo questa immane tragedia che li ha visti inopinatamente coinvolti, non esistono sfollati di serie A e di serie B”.