Ponte Morandi, lunedì sera l’analisi del collegio sui progetti

Genova. “Il collegio sta lavorando, io non so nulla. Giuro che non ho ancora avuto un minuto di tempo libero per andare a vedere i progetti. Mi aspetto per lunediì sera, quando torno da Londra, l’analisi sulle caratteristiche di tutti i progetti presentati”. Cosi’ il sindaco di Genova e commissario delegato alla ricostruzione di Ponte Morandi, Marco Bucci, fissa il prossimo passo che lo porterà a scegliere le aziende che si aggiudicheranno la demolizione, la ricostruzione e la direzione lavori.

Il primo cittadino aveva già assicurato che la prossima settimana sara’ dedicata alle negoziazioni e quella successiva alla stipula dei contratti, per vedere i cantieri aprire il 15 dicembre.