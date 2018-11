Ponte Morandi, ecco i due sub-commissari di Marco Bucci: sono il direttore di Filse e un giudice della Corte dei conti

Genova. Prende forma la squadra del commissario per la ricostruzione di ponte Morandi e sindaco di Genova Marco Bucci. Con due diversi atti di nomina sono stati “arruolati” come sub-commissari – come previsto dal decreto Genova ora convertito in legge – e si tratta di Ugo Ballerini e Piero Floreani.

La notizia appare sul nuovo sito internet http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/ dove si trovano altre documentazioni legate alla partita della ricostruzione del ponte.

Ballerini è il direttore generale di Filse, la finanziaria della Regione, da circa 40 anni mentre Floreani è l’ex procuratore capo della corte dei Conti di Torino.

A Piero Floreani, già procuratore della Corte dei Conti di Torino, in base ai decreti del Commissario straordinario pubblicati oggi anche sul sito internet della struttura per la ricostruzione del ponte, vanno le deleghe inerenti le attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale e amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendogli anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del commissario straordinario.

Ugo Ballerini, in base all’atto firmato da Marco Bucci, avrà le deleghe all’attività di indirizzo e coordinamento in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale, la gestione del sito web, della comunicazione, degli adempimenti connessi all’amministrazione trasparente, dell’antiriciclaggio, della sicurezza, della privacy e dell’anticorruzione, nonché della gestione dei rapporti con la struttura del commissario per l’emergenza e con l’Autorità di sistema portuale, conferendo a esso anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, come per il primo subcommissario. Saranno rinviati a successivi provvedimenti i relativi compensi per le due cariche. L’efficacia della nomina avverrà con l’accettazione dell’incarico.

Pubblicato un terzo atto che indica le modalità di affidamento dei lavori in base alla normativa europea che consente l’utilizzo della negoziazione diretta senza pubblicazione di bando di gara.