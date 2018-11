Più alberi meno mafie, a Genova un evento per sostenere il rimboschimento dei terreni recuperati dalla criminalità

Genova. Si chiama “Più alberi, meno mafie!” ed è un evento finalizzato alla raccolta fondi per supportare il rimboschimento in Italia, in particolare nei terreni recuperati dalle mafie. I fondi raccolti verranno infatti utilizzati per acquistare alberi sul sito di Treedom, che già collabora con Libera Terra per per riqualificare i territori confiscati alla criminalità organizzata. L’ingresso all’evento sarà a offerta libera.

A Genova l’appuntamento sarà venerdì 14 dicembre dalle ore 19.00 presso il Centro Banchi (che si trova a Genova nella struttura adiacente alla soprastante chiesa di San Pietro alla Porta, che sorge in piazza Banchi. L’ingresso per gli eventi pubblici è in vico delle compere 26r) e comprenderà un piccolo rinfresco e un concerto aperto alla cittadinanza.

L’evento è organizzato dai volontari di tre associazioni e gruppi genovesi: A.D.eS.so- Antimafia, diritti, solidarietà sociale, Cittadini Sostenibili, Libera Genova. Il gruppo musicale triOblique ( https://www.facebook.com/trioblique/ ) terrà un concerto in occasione dell’evento, dando un prezioso contributo all’iniziativa.

Questo il link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/765337003818073/