Piaggio Aero non paga gli stipendi di novembre: domani sciopero e protesta

Genova. Sciopero di 8 ore e mobilitazione anche a Genova dopo la notizia che Piaggio Aero non pagherà domani gli stipendi di novembre. Prima dell’incontro, che si è tenuto nella sede dell’unione industriali di Savona una nota dell’azienda aveva parlato di “lievi ritardi” dovuti alla richiesta di amministrazione straordinaria. Durante l’incontro sarebbe stato confermato che prima della nomina dei commissari difficile che gli stipendi siano pagati “e nemmeno hanno spiegato se ci sono i soldi in cassa” spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro che parla di una “situazione vergognosa che si è creata grazie all’atteggiamenti del governo che tira a sorte i commissari e lascia i lavoratori senza stipendio”.

Per il segretario della Fim Cisl Alessandro Vella “la vertenza Piaggio è la goccia che rischia di far traboccare il vaso della la tenuta sociale. Mentre il governo se la prende con calma 1200 famiglie questo mese saranno senza stipendio”.

Per il segretario Uilm Genova Antonio Apa “c’è bisogno di un atto di responsabilità da parte di tutti, soprattutto da parte dell’Azienda, perché la vicenda non prenda una piega estremamente negativa. Altrettanta responsabilità la chiediamo al MISE che nella giornata di domani dev’essere in grado di nominare il Commissario”. Domani a Genova i lavoratori saranno in assemblea a partire dalle 8 e poi scenderanno in strada per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi.