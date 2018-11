Piaggio Aero, l’azienda: “lievi ritardi” per gli stipendi di novembre

Savona. Piaggio Aerospace, l’azienda aeronautica con sede a Villanova d’Albenga (Savona) che una settimana fa ha annunciato l’avvio della procedura per l’amministrazione straordinaria, ha comunicato oggi ai dipendenti che lo stipendio di novembre verrà pagato con “lieve ritardo per motivi tecnici” legati proprio alla richiesta di amministrazione straordinaria.

Una comunicazione giunta poco dopo le 14 proprio quando, in teoria, avrebbe dovuto iniziare un vertice nella sede savonese di Unione Industriali tra azienda e sindacati proprio sul tema degli stipendi.

Una coincidenza che ha fatto infuriare dipendenti e sindacati e secondo i lavoratori e i loro rappresentanti ha reso di fatto inutile l’incontro.

A due ore dall’appuntamento previsto la riunione non è ancora cominciata. Le organizzazioni sindacali sono in attesa di una risposta da parte dell’amministratore delegato Vaghi sul pagamento dello stipendio di Novembre. In questi minuti si valutano possibili forme di protesta.