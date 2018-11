Perde le staffe e allaga il pronto soccorso con un idrante, disagi al San Martino

Genova. Attimi di confusione ieri notte all’ospedale policlico San Martino dove intorno alle 24 una persona senza fissa dimora, dando in escandescenze, ha smurato un idrante e ha allagato la sala d’attesa principale al piano terra.

Si tratta dello spazio dedicato ai pazienti in triage in barella. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine. A fronte dei disagi prodotti, la direzione del pronto soccorso ha richiesto un alleggerimento al 118, dovendo procedere alla bonifica degli ambienti interessati dall’allagamento, bonifica che è ancora in corso.



L’allagamento e la conseguente bonifica dell’area hanno creato disagi ai processi di gestione degli accessi. A ora sono 39 i pazienti al primo piano del pronto soccorso in attesa di essere destinati nei reparti.