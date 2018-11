Genova. Un cantiere senza nome, senza la gerenza prevista dalla legge, che sta installando una pista sopraelevata tra i sentieri del Parco di Portofino. Dopo la denuncia di Italia Nostra, arriva l’indagine dei carabinieri forestali.

Una struttura enigmatica, non per la finalità, ma per genesi e funzionalità: secondo alcune fonti il committente sarebbe il Comune di Portofino, anche se il cantiere sorge nel territorio di Santa Margherita, e non sarebbe collegato con l’intervento del genio militare, che nei giorni scorsi ha fatto solo dei rinforzi alla strada di servizio Portofino-Vetta.

Il tratto interessato è quello tra Gave e Mulino del Gassetta, in una strada vicinale di limitata larghezza, parzialmente attrezzata con scale in cemento e per il resto in terra battuta. Per superare un tratto in pendenza, pavimentato con scala in cemento, è stata eretta LA ponteggiatura che sopraeleva la “sede stradale” ad oltre 4 metri dal terreno.

Secondo le intenzioni del Comune di Portofino la rampa sopraelevata dovrebbe funzionare, quindi, da pista per moto e scooter dei residenti del borgo in attesa del ripristino della viabilità ordinaria, ma sono molti i dubbi che solleva: la struttura non sembra essere in sicurezza, con tubi innocenti e altezze da luna park, e con un fondo decisamente poco rassicurante.

Nei giorni scorsi era arrivata la denuncia da parte di Italia Nostra, che aveva fatto un sopralluogo, trovando anche gettate di piattaforme di calcestruzzo e denunciando un tentativo di aggirare, grazie all’emergenza, le norme che tutelano quei posti per aprire ad una nuova viabilità, “primo passo per una speculazione”.

E sui social le voci di “favoritismi” e “opportunismi” di quello o di quell’altro iniziano a circolare con forza: secondo le informazioni raccolte dalla stessa Italia Nostra la “strada” sopraelevata servirebbe a permettere ai lavoratori di raggiungere Santa Margherita anche durante mare grosso, ma secondo “la conta” non sarebbero più di cinque o sei persone a doverla utilizzare, come lo stesso sindaco di Portofino ha comunicato ai volontari di Italia Nostra.

Il cantiere, inoltre, risulta sprovvisto di tutte le informazioni obbligatorie per legge: non si sa chi sta eseguendo i lavori, quanto dureranno e quanto costano. Sulla questione stanno indagando i carabinieri forestali.

(Foto di Italia Nostra e Bruno Ortolani)