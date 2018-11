Paganini Rockstar, Ara Malikian: “Come se si fosse reincarnato in Jimi Hendrix”

Genova. “È come se Paganini si fosse reincarnato in Jimi Hendrix. La cosa che hanno in comune è, infatti, la sensibilità nei confronti dello strumento, usato in maniera rivoluzionaria, è come se sotto la stessa pdl ci fossero due persone diverse”.

Ara Malikian commenta così la mostra Paganini Rockstar, a Palazzo Ducale, che ha visitato questa mattina. Malikian, violinista armeno/libanese più volte definito “il nuovo Paganini” ha presentato il “The incredibile world tour of violin”, che farà tappa in città per il concerto in programma il 18 dicembre al Politeama Genovese.

La mostra inaugurata il 10 ottobre scorso sarà visitabile fino al 10 marzo 2019.