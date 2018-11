Genova. Riprende la Serie A2 di calcio a cinque maschile e torna alla vittoria il CDM futsal Genova. A cedere di fronte ai biancoblù genovesi allenati da Michele Lombardo è il Futsal Ossi. Nove a due il risultato finale.

Lombardo convoca per il CDM convoca Pozzo, Lombardo, Fernandes, Ortisi, Luise, Piccarreta, Inì, Pizetta, Core, Mannone, Lo Buglio, Mazzariol.

Ad aprire le danze è Mazzariol, poco dopo il via, che poi bissa due minuti più tardi. Il primo tempo si chiude poi con due triplette: Mazzariol e Pizetta realizzano un vantaggio mai in discussione, che rilancia al meglio la ripresa novembrina del CDM.

La seconda frazione comincia con l’Ossi che tenta non proprio una rimonta, ma almeno di evitare il cappotto. Due reti degli ospiti, una di De Martis e l’altra un autogol di Pizetta, poi ancora Mazzariol a segno, per il 7-2. Ancora Pizetta e sempre Mazzariol, poi, fissano il risultato sul 9-2 per i padroni di casa.

Il CDM sale così al quarto posto della classifica: undici punti in sette giornate mantengono a tre lunghezze dalla zona playoff. Ultimo, con un solo punto, l’Ossi San Bartolomeo. Sabato prossimo sfida diretta con la L84: la trasferta del team genovese vale la possibilità di rimanere nella metà alta della classifica. La prima stagione del CDM in Serie A2 non sta negando soddisfazioni ai genovesi di Lombardo.

KO in casa del Montevalcoli per l’Athletic, invece, che rimane nella zona più rischiosa del girone C della Serie B: la gara si è chiusa sul 7-0 per i padroni di casa.