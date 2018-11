Natale, red carpet in via San Luca e Lomellini per invogliare allo shopping

Genova. Il Civ Lomellini comunica che per le festività di Natale 2018 verrà installata una passiera rossa lungo le vie di San Luca e Fossatello andando così ad abbellire, insieme alla luminarie, la zona.

“Un’iniziativa volta a portare lustro ed eleganza a strade chiave per la loro posizione fra il Porto Antico e il Centro Storico e ad aumentare il coinvolgimento di genovesi e turisti in luoghi unici, patrimonio di Genova e dell’Unesco – dichiara il presidente del Civ, Emanuele Timothy Costa. – L’installazione del “red carpet” è riuscita sia grazie ai commercianti della zona, sia ad un lavoro parsimonioso e organizzativo del Civ, con il supporto di Confesercenti e anche grazie al contributo che il Comune di Genova ha messo a disposizione con il bando luminarie 2018. Un lavoro di gruppo che speriamo possa essere apprezzato dai residenti, dai commercianti e dai visitatori che troveranno queste strade vestite ad hoc per le feste natalizie”.

Per l’occasione si invita a partecipare all’inaugurazione che avverrà con il taglio del nastro rosso, simbolo della volontà di rinascita di un quartiere fortemente bisognoso, domani mercoledì 28 novembre alle ore 16,30 presso Via San Luca 83 r, alla presenza di rappresentanti del Civ Lomellini, di Confesercenti, del Comune di Genova e dei commercianti e dei cittadini della zona.