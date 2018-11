Monte Gazzo diventa il “monte dei bambini”, martedì la cerimonia promossa da Unicef

Genova. Questo martedì 20 novembre durante la giornata universale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ci sarà la nomina del Monte Gazzo, sopra Sestri Ponente, “Monte dei bambini”.

Nell’occasione verrà presentata l’olimpiade dei 30 anni della convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il programma della giornata inizia alle 8e30: partenza delle staffette tra le scuole del territorio con testimone i messaggi che i bambini e i ragazzi vorranno condividere e che saranno consegnati ai radioamatori della sezione ARI Genova e trasmessi a tutti i bambini del mondo. Dalle 9e30 in piazza Consigliere presso il circolo di Santa Maria della Costa si potrà visitare una Mostra sui Diritti dei Bambini. Alle 9:45 la salita alla vetta del Monte Gazzo accompagnati dai volontari di: Associazione Amici del Chiaravagna, ASD Monte Gazzo Outdoor, Circolo S.M.della Costa, Protezione Civile In vetta.

Qui ci sarà la presentazione degli elaborati prodotti dalle scuole genovesi, alcune postazioni telescopiche a cura dell’Osservatorio Astronomico di Genova, la presenza di una persona esperta che racconterà alcune curiosità sul Monte, sul santuario e sulla sua storia e di Poste con annullo speciale figurato ispirato al disegno dell’artista Lorenzo Massobrio autore della cartolina. Alle 11e30 saluto delle autorità e alza bandiera da parte degli ambasciatori UNICEF: Vigili del Fuoco e Guardia Costiera.

Guida e animatore della giornata sarà il maratoneta Roberto Giordano. I radioamatori installeranno un’antenna per le onde corte ed una per i collegamenti via ripetitore con collegamenti radio con radioamatori italiani e stranieri nei differenti modi consentiti dalle norme vigenti, con il codice Morse, in fonia e qualche demo con i più moderni sistemi digitali.