Genova. Fronti perturbati in successione sull’Europa con brevi intermezzi asciutti alternati a giornate piovose. Ecco quindi le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 22 novembre, schiarite al mattino su tutto il territorio, più ampie nelle aree interne. Rapido aumento della nuvolosità già dal primo pomeriggio con nuove piogge in serata a partire dall’imperiese e dal Tigullio. Venti deboli da nord al mattino, poi a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature: in generale aumento. Sulla costa comprese tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra -1 e 10.

Domani, venerdì 23, cielo coperto con piogge sparse su tutta la regione. Precipitazioni più consistenti interesseranno l’area compresa tra Tigullio e la parte orientale della città di Genova, non si escludono colpi di tuono. Neve sulle Alpi liguri meridionali a partire dai 1600m, dai 1300m in quelle settentrionali, quota neve in rapida ascesa sin si 1700-1800m. Venti di tramontana tra moderata e forte sul settore centro orientale, scirocco sul levante ligure. Mare generalmente mosso. Temperature in risalita.

sabato 24 novembre residue piogge al primo mattino sull’estremo levante regionale, migliora altrove con ampie schiarite. Nuovo aumento della nuvolosità in giornata.