Meteo, qualche giorno tra sole e nubi ma venerdì potrebbero tornare i temporali

Genova. Una depressione centrata sul Golfo del Leone determina un modesto peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. Queste le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 21 novembre, fin dalle prime ore del mattino aumento della copertura nuvolosa. Possibili precipitazioni moderate in particolare sul settore centro-occidentale. Neve sulle Alpi liguri a quote superiori agli 800 metri, sopra i 1000 metri sull’Appennino occidentale. Più asciutto a Levante. Nel corso del pomeriggio schiarite in aumento sulla Riviera di ponente, permane una certa nuvolosità altrove, dove non si esclude ancora qualche debole fenomeno piovoso, tendente a cessare in tarda serata. Venti ancora da nord, tesi tra Savona e Genova. Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo. Temperature in generale aumento, comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’interno tra -1 e 10.

Domani, giovedì 22 novembre, cielo parzialmente nuvoloso a ponente, quasi nuvoloso sul centro-levante, ma senza precipitazioni. Venti di tramontana in indebolimento. Mare generalmente mosso. Temperature in risalita.

Venerdì 23 novembre giornata perturbata. Precipitazioni deboli o al più moderate sulla riviera di Ponente, fino al savonese. Tra Genova e La Spezia saranno possibili precipitazioni a tratti anche di forte intensità.