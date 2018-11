Genova. Debole perturbazione in transito venerdì sulla Liguria con locali precipitazioni specie nel pomeriggio sul settore centro-occidentale. Sabato e domenica condizioni di variabilità senza precipitazioni, temperature in aumento da domenica.

Nuvolosità in aumento a partire dalla riviera di ponente al mattino con le prime deboli precipitazioni prima di mezzogiorno sull’Imperiese, nevose sopra gli 800-1000 metri, ancora tempo asciutto altrove con residue schiarite a levante in via di chiusura. Nel pomeriggio deboli piogge lungo le coste del ponente e sul genovese (al limite fino al Golfo Paradiso); qualche debole nevicata (o fiocchi sparsi coreografici) sopra i 700-800 metri su Valle Stura, Orba, Bormida e Alpi Liguri. Sul resto della regione cielo nuvoloso, ma nel complesso asciutto fino a sera.

Venti: Settentrionali: moderati con qualche rinforzo sul settore centro-occidentale costiero, deboli sul resto della regione. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In diminuzione. Probabile massima sotto i 10° a Genova e Savona.

Costa min: +6/+9 °C, max: +9/+13 °C

Interno min: -1°/+2°°C, max: +3°/+7 °C