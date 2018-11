Genova. Mentre fino alle 13 di oggi la protezione civile (a meno di nuove disposizioni in mattinata) aveva diramato l’allerta gialla, i meteorologi di Limet sottolineano come questa fase instabile – che però sul genovese non ha portato a grosse piogge – dovrebbe durare fino a lunedì 26.

Per oggi è previsto al mattino cielo molto nuvoloso sul settore centro-orientale con le piogge che tenderanno a concentrarsi nello Spezzino. Occhiate di sole lungo le coste del ponente e nubi basse sui versanti padani senza conseguenze. Nel pomeriggio attenuazione delle piogge anche a levante; permarrà una certa nuvolosità su tutta la regione più intensa nelle aree interne, ma senza più fenomeni.

Per domani mattinata nel complesso variabile con belle schiarite e basso rischio di pioggia. Tra il pomeriggio e la serata piogge in arrivo sulla Riviera di Ponente; tempo ancora asciutto fino a sera sul centro e il levante. Generale peggioramento durante la notte.