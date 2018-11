Genova. La giornata di oggi sarà caratterizzata dal bel tempo, con sole e temperature miti, almeno fino a sera: godiamocele, perchè questa “pacchia” potrebbe durare molto poco.

Stando ai modelli, infatti, è in arrivo sulla nostra regione una nuova perturbazione atlantica, che in serata inizierà l’approccio alle coste francesi. Venerdì quindi dovrebbero tornare le precipitazioni diffuse su tutta la Liguria, con i primi fiocchi di neve a fare capolino sulle alture.

Le temperature, infatti, ad oggi stabili, proseguiranno in un graduale raffreddamento, con inevitabili nevicate sulle vette più alte delle alpi marittime e sui rilievi appenninici. Sulla costa non dovrebbero verificarsi particolari fenomeni nevosi, grazie alla presenza del mare ancora caldo. Ma potrebbe essere un preludio per un esordio invernale più marcato.