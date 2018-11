Genova. Un debole fronte atlantico in avvicinamento dai quadranti occidentali porta a un deterioramento del tempo durante la giornata di domani, venerdì. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 29 novembre, sin dal mattino velature anche compatte solcheranno i cieli della nostra regione, il sole potrà vedersi come dietro a un vetro smerigliato, qualche nube bassa sarà possibile tra val D’Orba -Stura e Scrivia. Situazione invariata nel pomeriggio. Qualche nube bassa potrà comparire in serata sul medio levante. Venti: Da nord di moderata intensità tra Genova e Savona, brezze altrove. Dalla sera ventilazione sud orientale sul levante. Mari: Poco mosso. Temperature senza variazioni significative, comprese sulla costa tra 7 e 18 gradi, nell’interno tra 2 e 15.

Venerdì 30 novembre nubi diffuse su tutta la regione. In giornata qualche debole precipitazione potrà interessare le aree interne centro occidentali e il settore costiero imperiese, quota neve sin quasi al fondovalle nei versanti padani ma con accumuli poco significativi. Fino a 10cm tra le Alpi liguri e Marittime sopra i 1000m. Venti forti da nord sul settore centro occidentale con raffiche over 70km/h, da est nord est a levante. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: in deciso calo.

Sabato 1 dicembre sereno o poco nuvoloso al mattino. Nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio sera ma senza fenomeni. Venti moderati da nord in calo.