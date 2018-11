Marassi, braccato dalla polizia confessa: “Ho poca droga in casa”. Trovato mezzo chilo di marijuana

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato sabato sera un genovese di 35 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di San Fruttuoso, durante il regolare controllo del territorio, hanno notato il 35enne, con fare sospetto, stazionare fuori da un bar di via Montenero.

A quel punto gli agenti hanno deciso di controllarlo e quest’ultimo, vistosi scoperto, ha cercato di nascondersi all’interno del locale.

Gli operatori si sono così entrati nel bar ed il 35enne, molto agitato, ha dichiarato agli agenti che non aveva con sé droga ma ne aveva un piccola quantità presso la sua abitazione.

Ed infatti, la successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli uomini di San Fruttuoso di rinvenire circa 450 grammi di marijuana, per un valore di “commerciale” di circa 5 mila euro un bilancino di precisione e alcuni sacchetti in cellophane trasparente.