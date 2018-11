Madrid in pole position, Genova perde la speranza di ospitare il derby Boca-River

La sconfitta fa ancora più male perché, se proprio dovevano attraversare l’oceano Atlantico, tanto valeva che lo facessero per giocare a Genova, allo Stadio Luigi Ferraris. Invece pare che per la finale di ritorno della coppa Libertadores, il derby tra le squadre di Buenos Aires Boca Juniors e River Plate, si giocherà a Madrid, in Spagna.

Il Bernabeu con i suoi 81 mila posti di capienza sarebbe quasi dato per certo. Resta solo da capire se il Superclàsico si disputerà l’8 o il 9 dicembre, ma ci sarebbe già l’ok di Fifa, Conmebol, della Federcalcio spagnola e soprattutto del Real Madrid padrone di casa.

La partita, inizialmente in programma sabato scorso, era stata rinviata a causa dell’assalto al pullman del Boca da parte dei tifosi del River. All’andata è finita 2-2. Genova si era candidata da subito a ospitare il match, forte dei legami storici tra le due squadre e il capoluogo ligure, nonché per le vicende di immigrazione tra il nostro territorio e il paese sudamericano. Sarebbe stato bellissimo, ma niente da fare.