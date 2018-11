Ma nell’atto tecnico per il progetto del “nuovo Morandi” sul sito del commissario Est e Ovest sono invertiti

Genova. Un piccolo “giallo” nel decreto 5 del commissario per la ricostruzione di ponte Morandi ovvero il documento che indica anche le specifiche a cui dovranno attenersi le aziende che progetteranno la demolizione e ricostruzione del ponte.

Giallo, o per meglio dire, errore: in un disegno e quindi poi nelle indicazioni relative alla ricostruzione vengono invertiti i punti cardinali est e ovest.

Questo porta il documento a indicare come inizio per le opere di demolizione e ricostruzione il lato – nella realtà – est (indicato come ovest a causa dell’errore) mentre il sindaco Bucci ha sempre parlato del contrario, ovvero dell’ipotesi che la demolizione e ricostruzione avrebbe dovuto partire dal lato, per intenderci, sulla sponda destra del Polcevera, ossia sopra corso Perrone e via 30 Giugno.

Il documento, che questa mattina è stato corretto e ricaricato, è stato messo a punto da alcuni neo componenti del team del commissario, oltre a membri dello staff del sindaco. Un piccolo errore che, se da una parte potrà dare l’idea di un progetto che non parte proprio con il piede giusto, forse potrà servire a correggere il tiro sulla precisione nei dettagli in vista delle opere future.