Genova. Un’infiltrazione d’acqua, di origini ignota, da giorni è emersa nel tracciato della “nuova” Lungomare Canepa. Un problema che si somma ai tanti: via Sampierdarena invasa dai rifiuti è diventata discarica a cielo aperto.

A denunciarlo, ancora una volta, i residenti della zona, schiacciati tra la strada a scorrimento veloce e la via interna, quindi tra smog e rifiuti. “Sampierdarena meravigliosamente abbandonata”, scrivono ironicamente, e amaramente, sul gruppo social del Comitato Lungomare Canepa, che da mesi monitora, vivendoci, la situazione

La perdita d’acqua si verifica da giorni all’altezza del collegamento delle due strade, e nonostante le segnalazioni, al momento, non ci sono stati provvedimenti. La strada nuova, quindi, inaugurata poco più di un mese fa, dopo i problemi legati all’asfalto, tra buche e rattoppi, potrebbe avere anche problemi alle tubature che vi passano sotto.

Nei giorni scorsi Sviluppo Genova ha effettuato un intervento parziale per silenziare i tombini che ad ogni passaggi di camion o auto facevano rumore, 24 ore su 24. L’intervento però, secondo i residenti, non ha risolto completamente il problema.

Ma è via Sampierdarena che preoccupa: da diverse settimane, infatti, in tutti gli angoli della via sono stati abbandonati quintali di rifiuti ingombranti, e i cassonetti spesso rimangono pieni per giorni: una vera emergenza rifiuti aggravata dalla inciviltà di chi ha scambiato la zona per una discarica abusiva.

Ma non solo: esistono diversi tratti di marciapiede non praticabili a causa di cantieri aperti per il rifacimento del manto, ma lasciati a metà: anche muoversi a piedi, quindi, è un problema per i residenti della zona.

Intere zone, i passaggi tra Lungomare Canepa e le vie interne. chiuse dalla nuova infrastruttura, sono spesso ricettacolo di degrado, con abbandoni, fango e sporcizia di ogni genere. Siamo a Sampierdarena ma le istituzioni cittadine sembrano lontane, lontanissime.