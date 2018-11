Liguria, ritorno al futuro: 50 videomaker per raccontare lo spirito della nostra terra

Genova. Lanciato lo scorso 25 luglio da Agenzia In Liguria, il video contest #lamialiguria ospitato sulla piattaforma di Zooppa. La sfida molto ambiziosa lanciata ai videomaker è stata quella di tradurre in immagini la passione delle persone e dei luoghi che rendono la Liguria una terra unica, in cui le radici ancorate al passato hanno uno sguardo proiettato al futuro.

I risultati sono stati straordinari: 57 video caricati sulla piattaforma che sono stati valutati da una giuria di esperti della radio, televisione, stampa, cinema e socialmedia. I cinque video vincitori che si aggiudicheranno un compenso complessivo di 15.000 Euro, sono: il 1°classificato Nicola Bozzo che ha commosso per la potenza delle immagini e per il testo originale, 2°classificato Jacopo Bellomo con un video di grande ritmo, il 3°classificato Emanuela Mattera che è stato il video più visualizzato sui social; 4°classificato Andrea Buonopane e infine 5°classificato, il collettivo dei giovanissimi studenti del Liceo Artistico di Asti Elia Savona, Moreno Bargis, Lorenzo Martin Ciarfaglia, Niccolò Zacco e Leonardo D’Angiò, premiati dal Commissario Straordinario dell’Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini, che ha fortemente voluto questa nuova edizione del videocontest.

I video pubblicati sui socialmedia de #lamialiguria in pochi giorni hanno raggiunto più di 90.000 visualizzazioni.

I vincitori saranno premiati nel corso dell’evento di venerdì 23 novembre, nella splendida location genovese di Villa Lo Zerbino. Conduce la serata la speaker radiofonica Marina Minetti di Radio Italia Solo Musica Italiana, con Claudio Brachino, direttore di Videonews e presidente della giuria del contest, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, gli Assessori Regionali Gianni Berrino e Ilaria Cavo, il commissario straordinario di Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini.

I video vincitori potranno essere visualizzati sul canale YouTube “TurismoInLiguria” e le pagine social FB: Liguria e IG: turismoinliguria.