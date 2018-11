“Le Camelie Spezzate”, lo spettacolo teatrale benefico organizzato dal Civ San Martino

Genova. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta per il 25 Novembre, il CIV di San Martino d’Albaro ha organizzato lo spettacolo teatrale benefico “Camelie Spezzate”, a favore del Centro Antiviolenza Mascherona. Sabato 24, ore 21, presso il teatro dei Padri Bernabiti, via Padre Semeria 38.

Da un’idea di Damiano Fortunato e Giulio Benvenuti in collaborazione col Civ e con l’ospitalità dell’Associazione culturale e artistica Gesù adolescente, lo spettacolo si propone di indagare le varie forme di violenza che purtroppo colpiscono ancora oggi le donne in un’escalation senza fine.

Violenze fisiche e psicologiche perpetrate da chi, all’amore e al rispetto sostituisce violenza, coercizione, umiliazione e tutta una serie infinita di atrocità intollerabili.

Violenza che ha mille volti, quello di un Padre, di un Fratello, un amico, del proprio compagno, i mille volti che può avere l’orrore.

“Le Camelie o “rose del Giappone” hanno la caratteristica di non sfogliarsi, ma di cadere intere dalla pianta, in Giappone sono un simbolo di sacrificio di ogni giovane vita umana spezzata”

Posti limitati prenotazione obbligatoria

Spettacolo V.M. 14

Offerta minima € 5,00