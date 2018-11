Lavori sul Morandi, alle 12 scade il termine per la presentazione dei progetti. Incognita ricorsi

Genova. I corrieri che questa mattina entreranno nell’atrio degli uffici comunali al Matitone saranno osservati con un occhio di riguardo. Ognuno fra loro potrebbe avere in mano il plico con la documentazione delle aziende – e sarebbero una ventina – interessate a partecipare alla demolizione e ricostruzione di ponte Morandi. Scade oggi alle 12 il termine per partecipare all’indagine di mercato per la gara semplificata che riguarda, a parte, anche la figura che si occuperà della direzione lavori.

Ieri gli uffici al terzo piano del grattacielo sono rimasti aperti tutto il giorno ma sembra che i progetti di massima arriveranno quasi tutti nelle prossime ore. Salini-Impregilo con Fincantieri e Italferr, Cimolai, Rizzani de Eccher, Fagioli, Siag, Leonardo, sono alcuni dei nomi circolati nelle ultime settimane. Che ci sia un interesse di Fincantieri, poi, lo ha ammesso lo stesso ad Giuseppe Bono in un’intervista. Quindi: autorizzati a parlarne.

Intanto, pur nell’ambito della negoziazione diretta senza pubblicazione, un affidamento di fatto senza gara in base ad una norma dell’Unione europea (l’articolo 32 della determina Ue 24 del 2004) ci si domanda quanto potrebbe essere alto il rischio di ricorsi. E su due fronti, quello di Autostrade per l’Italia, esclusa dai giochi per legge, ma anche quello di aziende che abbiano espresso interesse ma siano state escluse. Gli appigli? Dai nomi circolati anzitempo (turbativa d’asta) ai vizi di forma: in uno degli atti pubblicati dalla struttura commissariale, quello con le specifiche per la ricostruzione del ponte sul Polcevera, c’è un errore per cui la demolizione e la ricostruzione dovrebbero partire dal lato est e non dal lato ovest, come più volte indicato dal sindaco.