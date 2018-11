Lanterna Corse sugli scudi a Monza

La Lanterna Corse Rally Team si prepara al finale di stagione e torna dallo Special Rally Circuit by Vedovati, una ronde corsa all’Autodromo di Monza, con un podio di classe.

Il risultato prestigioso è arrivato da Marco Depau, che per l’occasione è tornato a vestire i colori del team genovese ed ha concluso una gara brillante con il secondo posto tra le Super 1.6, alla guida di una Renault Clio ed affiancato da Giorgio Bronzini.

Depau ha confermato di avere un ottimo feeling con la Clio a trazione anteriore, che ha utilizzato con successo in numerose occasioni e ha mostrato una capacità di adattamento notevole, dato che le ultime apparizioni sono state su auto di categorie differenti.

L’attività della Lanterna Corse Rally Team non si ferma e nel prossimo fine settimana altri due equipaggi sono attesi al via del Rally di Castiglione Torinese, entrambi a bordo di Renault Clio Rs ed in classe N3.

Alberto Verardo e Cristina Rinaldis cercheranno di chiudere positivamente una stagione che li ha visti spesso protagonisti nel Trofeo Corri Con Clio N3 sulle prove speciali di tutta Italia e se la dovranno vedere con uno sfidante che sta crescendo rapidamente, ovvero Riccardo Gallo. Il giovane pilota genovese sarà affiancato dall’esperto Marco Gallizia, come nelle precedenti partecipazioni.