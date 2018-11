Genova. Un “giovanotto di 40 anni”, alto una decina di metri, in salute ma destinato alla recisione per motivi agricoli, da un territorio ferito dal maltempo – la Val di Fiemme, in Trentino – a un altro territorio ferito – la Valpolcevera in difficoltà per il crollo di ponte Morandi.

In un video pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale del Trentino il racconto della scelta, del taglio e del viaggio dell’abete, uno dei milioni dello splendido paesaggio della Val di Fiemme. Un video che è stato visualizzato 100 mila volte e condiviso da tanti genovesi.

Il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo ha ringraziato la comunità del Trentino: “La luce del Natale unisca la Valpolcevera e la Val di Fiemme con un ponte di speranza, ci prepariamo ad un Natale di solidarietà, di impegno, di riflessione e di comunità, a loro rivolgo il più grande grazie per aver risposto positivamente alla nostra richiesta”.

Sempre a Certosa un altro albero, proveniente dal parco naturale della Val d’Aveto, sarà collocato in zona Metro Brin a pochi passi dal tunnel luminoso che sarà creato come naturale collegamento tra il centro e la Valpolcevera.