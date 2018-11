Decima giornata per la Prima categoria Girone C con i nerobiancorossi che rafforzano la propria leadership grazie ad un perentorio 5-1 con cui lasciano la Nuova Oregina ferma a 5 punti e penultima. Gara indirizzata già nel primo tempo con Mboge che la sblocca all’11°. Passano tre minuti e Rebora raddoppia. Al 25° tris firmato da Gallo che chiude virtualmente il match. Nella ripresa arrivano anche i gol di Rebecchi al 56° e Messina al 62°. Al 70° gol della bandiera della Nuova Oregina di Rizqaoui su calcio di rigore.

Il San Cipriano invece sbanca il “Sanguineti” con una goleada al Vecchio Castagna che inizia al 30° con Bottino che replica cinque minuti dopo con la doppietta personale. Si va al secondo tempo, ma è ancora il San Cipriano a segnare con Mattiucci. Solo al 74° Iencinella fa sentire la sua voce, ma è un fuoco di paglia perché gli ospiti non mollano e trovano ancora gol con Guzzo e Lipardi. Finisce 1-5 ed i biancoazzurri salgono a -2 dalla Caperanese che viene bloccata sullo 0-0 dal Pieve che guadagna così il suo secondo punto dell’anno.

Vince anche il Via dell’Acciaio grazie alle reti di Chiarabini e Colella contro la Calvarese. Questo risultato consente ai granata di agganciare proprio i biancorossi in classifica. Giornata da ricordare per lo Sciarborasca che vince con la Vecchiaudace Campomorone e scalza dal terzo posto la Caperanese. L’equilibrio si rompe al 27° con Cenname su calcio di rigore. Cinque minuti dopo raddoppia Parodi, mentre Patrone al 47° mette i titoli di coda ad una gara che i gialloblù conducono comunque in maniera autorevole.

Basta un gol al San Bernardino per piegare le resistenze della Ruentes. A decidere la gara il gol di Olmo ad un quarto d’ora dalla fine che rallenta la corsa dei rapallesi alla zona playoff, mentre i neroverdi guadagnano posizioni più lontane dai bassifondi. Era uno scontro diretto quello fra Prato e Borgo Incrociati, due squadre che stanno lottando per togliersi dalla zona retrocessione. Hanno prevalso i rossoneri che passano in vantaggio poco prima dell’intervallo con Della Giovanna. Al 65° raddoppia Pastorino. Il Borgo attacca e prova a rientrare in gara grazie alla rete che giunge al 90°, ma è troppo tardi e il Prato mette la freccia e scavalca proprio il Borgo.

Come detto rallenta la sua corsa il Bogliasco che ospitava la Campese. I valligiani partivano sfavoriti e quando De Ferrari calcia e batte Piovesan al 35° sembra l’inizio del percorso che dovrebbe condurre i biancorossi alla vittoria. Invece no perché ad inizio ripresa Criscuolo è bravo e fortunato nel calciare al volo in semi rovesciata batte Belloro dopo che la palla gli era tornata su ribattuta. La Campese prende fiducia e raddoppia con Piovesan con una bomba imparabile. Il Bogliasco si salva all’80° grazie al Belfiore che salva i suoi anche se i biancorossi fanno un passo indietro