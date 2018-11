La Sampdoria, tra video analisi ed esercitazioni tecnico tattiche, prosegue la preparazione in vista del derby

Bogliasco. La Sampdoria, che ha trovato l’accordo con Dennis Praet per il rinnovo del contratto (con tanto di eliminazione della clausora rescissoria), la cui scadenza è stata prolungata sino al giugno 2021, con opzione per l’anno successivo, prosegue la preparazione in vista del derby della Lanterna.

La squadra, dopo la consueta riunione di video analisi, si è trasferita sul terreno da gioco, svolgendo esercitazioni tecnico tattiche.

Il paraguayano Edgar Barreto ha lavorato a parte, effettuando esercizi di recupero in piscina.

I blucerchiati torneranno in campo sabato mattina.