Genova. Nella serata di sabato 24 novembre, al PalaMaragliano di Genova Prato, la Normac Avb è tornata alla vittoria, conquistando 3 punti importanti per la classifica, ma soprattutto per il morale. Ne ha fatto le spese il Lemen Volley Almenno, battuto 3 a 1.

Il coach Paolo Repetto schiera Martina Montedoro in palleggio, Ramona Valchierai opposto, Aurora Montedoro e Giulia Lavagna bande; Stefania Ranghetti e Vittoria Farina centrali con Silvia Bulla libero.

Partenza sprint della Lemen, ma la Normac piano piano entra in gioco conclude la rimonta sul 20 pari e vince con il minimo margine, 25 a 23. Secondo set dall’andamento simile al primo e risultato invertito: 25 a 23 per le bergamasche.

Terza frazione con le lombarde che partono fortissimo e le ragazze genovesi che soffrono ma tengono il campo, recuperano e vanno a vincere nettamente per 25 a 17. Galvanizzata dal set vinto, la squadra del presidente Carlo Mangiapane, dopo un iniziale equilibrio, si avvantaggia, vince 25 a 19 e porta a casa i 3 punti in palio.

Carlo Mangiapane, sceso in campo a complimentarsi con lo staff tecnico e la squadra, dichiara: “Sono molto soddisfatto del risultato positivo e della prestazione della squadra; ho visto le ragazze molto determinate che nei momenti difficili non si sono mai perse d’animo. Bene, continuare così!”. Per tutta la settimana il presidente è stato molto vicino alla squadra e questo ha certamente aiutato e dato un grande stimolo a tutte le ragazze.

“La squadra ha reagito – afferma il coach Paolo Repetto – avvalorando quanto detto di un potenziale che, di partita in partita, conferma il valore di queste atlete; un plauso speciale per la battuta e l’attacco”.

“Finora eravamo state sempre lì per un risultato positivo – sono le parole della capitana Stefania Ranghetti – ma ci è sempre mancata un po’ di grinta; questa sera abbiamo finalmente fatto vedere cosa può fare questa squadra”.

Prossimo impegno sabato 1 dicembre alle ore 18, in trasferta, per affrontare la capolista Busa-Food Lab Gossolengo.

In classifica la Normac Avb Genova è penultima; la Serteco Volley School è 3 punti sopra ed occupa l’ultima posizione utile per la salvezza.

La formazione guidata da Ivana Druetti prosegue nel suo percorso: vittoriosa in casa, sconfitta in trasferta. Ad Alseno, le genovesi non sono riuscite a strappare nemmeno un set, incassando il quarto 3 a 0 su quattro gare giocate lontano da casa. I parziali: 25-18, 25-21, 25-23.

Sabato 1 dicembre le arancionere torneranno a giocare tra le mura amiche, per affrontare alle ore 18 l’Elevationshop Crai Olginate.