Kcs Caregiver, la protesta scende in piazza: “Serve corretta applicazione del contratto di lavoro”

Genova. Presidio di protesta dei lavoratori della cooperativa Kcs Caregiver, che gestisce i servizi nelle strutture per anziani Brignole e Baglietto a Genova, stamani davanti all’ingresso del Consiglio regionale della Liguria per rivendicare “la corretta applicazione del contratto di lavoro”.

I sindacati Fp Cgil, Uil Fpl e Usb hanno indetto una giornata di sciopero per ottenere un intervento da parte delle istituzioni locali. “Regione e Comune, gli oss sono oss, ‘no’ al demansionamento e ‘no’ ai carichi di lavoro imposti dalla coop Kcs Caregiver”, recita lo striscione srotolato dalla cinquantina di manifestanti e riferito agli operatori socio sanitari.

Altri cartelli chiedono ‘parita’ di salario a parita’ di lavoro’, il ‘riconoscimento del livello C2 per gli oss’ e ‘il rispetto della dignita’ degli ospiti che non si misura in minuti’. I sindacati denunciano che secondo la cooperativa Kcs “basterebbero 7 minuti per sollevare, cambiare, far fare colazione e mettere a letto” gli anziani.