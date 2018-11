Isoverde, la frana sulla provinciale 6 torna a muoversi: strada ora riaperta a senso unico alternato

Genova. Aggiornamento 12e30. La strada è stata riaperta con senso unico alternato regolato da un semaforo.

Il primo allarme era scattato 5 giorni fa, sulla strada provinciale 6 a Isoverde. Ieri sera nuove avvisaglie e questa mattina la strada è stata di nuovo chiusa.

Il problema, il località Gaggé, secondo quanto accertato anche dal Comune di Campomorone, è legato a un movimento franoso in atto. Massi si stanno continuando a muovere e quindi è stato deciso, per precauzione, di interrompere la circolazione nella zona (fino a ieri si viaggiava con senso unico alternato, regolato da un semaforo).

Un bel dilemma per gli abitanti della Val Verde, costretti a lunghe alternative viarie: bisogna percorrere SP5 e Via Cielmezzano (direzione Isoverde) o SP5 e SP6 Via Vixella (direzione Cravasco).

Tenendo conto che sempre tra Ceranesi e Campomorone è chiusa da 4 giorni, per un’altra frana, la strada che porta a Santa Marta, sulla sponda destra del torrente Verde.