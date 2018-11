Ipotesi ricorso Autostrade, Bucci: “Liberi di presentare progetti, rispondiamo alla legge”. Aspi: “Lavoriamo per soluzioni rapide”

Genova. “Non ho visto nessuna diffida formale. Le notizie di questa mattina mi hanno davvero sorpreso, Aspi dice che possono partecipare e hanno mandato progetto esattamente come tutti gli altri. Io il problema non lo vedo”.

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, commenta così le notizie in merito alla lettera di Aspi. Il primo cittadino, però, esclude l’ipotesi di un ricorso. “C’è libertà di tutti nel fare ricorsi ma bisogna vedere se sono appropriati – ha spiegato – penso che nessuno avrà la determinazione per sospendere i lavori altrimenti 600 mila genovesi sarebbero contro”.

Bucci ha poi ricordato che le sue azioni, rispondono alla legge, 909. “Lavoriamo con questa legge che dice chiaramente le cose come stanno. Io devo fare ciò che dice la legge, è mio dovere farlo da Commissario e riportarle a Conte che mi ha nominato Commissario. Tutto il resto sono parole”. Nessun commento, invece, su un possibile ruolo di Autostrade nella demolizione. “Vedremo quando esamineremo i progetti – ha spiegato – noi valutiamo con qualità tempo e costi e quindi ora non posso dire quale va bene e quale no. Bisogna fare una valutazione tecnica”.

In una nota stampa, la stessa azienda ha precisato quanto uscito in queste ore sulla stampa: “Autostrade per l’Italia ha sviluppato il progetto fino al livello esecutivo e ne ha data pronta comunicazione al Commissario. Interpretare le lettere come azione interdittiva della ricostruzione del Ponte è totalmente fuori luogo – sottolineano – Fin dai primi momenti dopo la tragedia, Autostrade per l’Italia ha lavorato a una soluzione di ricostruzione in linea con le aspettative delle Autorità locali e che garantisce tempi di ricostruzione molto contenuti”.

“Aspi farà quello che riterrà più opportuno, rispondendo al proprio consiglio di amministrazione e ai propri azionisti. Valuteremo passo dopo passo quale sarà l’atteggiamento ma non spetta a noi valutare le azioni di Aspi”.

Il Presidente della Regione Liguria, a margine di una conferenza stampa, commenta così la lettera che sarebbe stata arrivata al Commissario Straordinario. “Il commissario per la ricostruzione deve applicare le leggi della Repubblica italiana, quindi applicherà la legge che è stata approvata dal Parlamento – spiega Toti – che piaccia o non piaccia. Credo che non sia più il caso di fare confusione e auspico che non ci sia alcun ritardo”. Toti, quindi, ricorda che la legge sarà applicata “con la leale collaborazione istituzionale” mentre il dibattito politico si svolgerà in altre sedi e in altri modi.

“Abbiamo discusso a lungo, abbiamo manifestato le nostre legittime idee su come bisognava procedere. Dopodiché, quando il Parlamento sovrano si esprime, ci si allinea e si cerca di collaborare. Aspi giustamente farà il suo interesse, noi faremo l’interesse della città e della Regione come abbiamo sempre fatto, il governo farà quello che ha ritenuto opportuno di fare. Ognuno di questi soggetti – conclude – si assumerà le proprie responsabilità davanti all’opinione pubblica del Paese