Indennizzi e Pris, M5S al contrattacco con Toti: “Non può parlare a nome di Autostrade, ravvisiamo conflitto d’interessi”

Genova. “Toti ha le idee confuse. Ieri, il suo assessore Giampedrone ha promesso ai comitati degli sfollati e della zona arancione di intervenire con una modifica alla legge regionale del Pris, per intervenire là dove la Regione può – ha dichiarato la capogruppo del M5S in Regione Alice Salvatore – sempre ieri sera, Toti contraddiceva gli impegni presi dall’assessore sostenendo che il decreto Genova “superava” e “sussumeva” la legge regionale del Pris, termini che in giurisprudenza significano che il decreto era già sufficiente, salvo oggi uscire dicendo che il decreto Genova non va bene”.

E’ la bufera delle ultime ore. Va detto che Toti non aveva affermato che il decreto andasse bene, ma soltanto che aveva appunto superato la legge Pris. Ma al M5S non basta.

“Chi ha ragione? Toti di ieri sera, Toti di stamattina o Giampedrone? Quella di ieri sera, che il decreto supera il Pris è solo una giustificazione per non fare nulla come Regione – in barba alle dichiarazioni di Giampedrone e gli impegni presi con i cittadini!”. Il Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria rileva anche che nella nota del presidente Toti c’è una “smaccata difesa pro Autostrade per l’Italia”.

“Toti sostiene che, essendo esautorata Aspi dalla ricostruzione, allora non debba risarcire con indennizzi i cittadini colpiti. Falso – attacca Alice Salvatore – Cosa fa Toti? Accampa scuse inventate ad hoc in difesa e per conto di suoi potenziali “azionisti”? È già nota l’abitudine del gruppo Toti di ricorrere a concessionari autostradali per finanziare le proprie campagne elettorali e attività politiche. Nelle dichiarazioni di oggi emergono in tutta evidenza le contraddizioni di un uomo in conflitto di interessi, a cui va posto un argine. Un presidente di Regione deve fare l’interesse della cittadinanza ligure, non di un concessionario autostradale”, conclude la portavoce M5S.