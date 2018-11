Incendio in un hotel abbandonato a Rapallo, una persona intossicata (e denunciata)

Rapallo. Non c’è pace per Rapallo. Ieri sera vigili del fuoco al lavoro, con polizia, 118 e soccorsi per un rogo sviluppato all’interno di un hotel in disuso, il Bel Soggiorno.

L’incendio, nella zona di via Gramsci, sarebbe scaturito da una candela lasciata accesa da alcuni inquilini abusivi.

Un uomo, rimasto intossicato, è stato però anche denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici. Si tratta di un nordafricano già noto alle forze dell’ordine.