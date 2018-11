In piazza De Ferrari torna l’albero della Val D’Aveto, ma gli abeti quest’anno saranno 10 in tutta la città

Genova. Per ora è arrivato ed è stato issato, l’abete natalizio donato dal parco della Val D’Aveto. Un albero “quasi chilometro zero” anche quest’anno aumenterà il livello di festività nella piazza principale del centro, e non solo.

Sì, perché dal 7 dicembre, l’accensione riguarderà non solo l’abete di piazza De Ferrari, ma anche l’albero gemello che sarà sistemato nella zona di Brin, a Certosa, e altre 8 alberi addobbati in altrettanti municipi, ognuno con il suo stile.

Non solo. Sarà realizzato anche un albero di Natale “speciale” fatto con materiali di recupero trovati nel torrente Polcevera e con 43 rami per non dimenticare le vittime del ponte Morandi. L’installazione dal titolo “Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpretano lo spirito della Natività” sarà a cura della Fondazione Mario Novaro e sarà visitabile nella sala Trasparenza della Regione Liguria.