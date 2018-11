Genova. Tante, tantissime luci illumineranno Genova in attesa del Natale: tante gli addobbi e gli eventi organizzati da Comune di Genova per le feste in arrivo.

Tra tutte le diverse iniziative, a spiccare sono sicuramente le nuove installazioni luminose che faranno capolino in città: a De Ferrari, esattamente in largo Pertini, ai piedi della statua equestre di Garibaldi, sarà posizionato un tunnel di luce da record, che infatti sarà il più lungo d’Europa nel suo genere, 60 metri di esperienza immersiva con un messaggio chiave “accendiamo le feste”. L’idea è di accompagnare i passanti fino alla stazione della metropolitana di De Ferrari, da dove si può raggiungere la la stazione di Brin e continuare il percorso nel secondo tunnel, con la conclusione davanti all’albero di Natale di Certosa.

Ma non solo: un arco luminoso arriverà anche in Val Polcevera, proprio al capolinea di metro e bus di Brin, mentre il palazzo di Regione Liguria avrà enormi bande luminose sulla facciata. Le luminarie saranno inaugurate il 27 novembre: la serata del 2 dicembre grande spettacolo pirotecnico a De Ferrari. Preparatevi.

Genova e la Liguria si accendono per le feste natalizie. Quest’anno sarà il linguaggio della luce a caratterizzare il Natale genovese, unendo le due parti della città che sono state separate dal crollo di Ponte Morandi: tantissime le iniziative per le festività con “Accendiamo le feste”, un fitto calendario di eventi che copre l’intero mese di dicembre e che si concluderà con uno spettacolare Capodanno.

Tanti anche gli appuntamenti mercatali: in piazza Matteotti, dal 1 al 24 dicembre ci sarà il Mercatino di Natale, che sarà poi proseguito dal 27 al 6 gennaio dal Mercato della Befana. In piazza Campetto e Soziglia il classico e attesissimo appuntamento con lo Storico Mercato artigianale di piazza Campetto (dall’ 8 dicembre al 24), mentre in Galleria Mazzini appuntamento con la Fiera del Libro (dal 1 al 24 dicembre). In piazza della Vittora la Fiera di Natale (dal 1 al 24) mentre in piazza Sarzano, per la 30esima edizione Il mercatino di San Nicola dal 6 al 23.