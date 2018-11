Il Park perde la semifinale di andata, vince il TC Genova nei playout

Genova. Lunghissima battaglia sui campi della Canottieri Aniene per l’andata della semifinale di Serie A1 fra i padroni di casa e il Park Genova. Alla fine i campioni d’Italia in carica sono riusciti a spuntarla grazie ai doppi.

Simone Bolelli, tante volte azzurro di Coppa Davis, sceso in campo anche a Genova per Italia-Francia nell’aprile scorso, ha portato a casa il primo match col mancino Andrea Arnaboldi. Nulla da fare per Gianluca Mager, con i romani che hanno pareggiato i conti grazie a Jacopo Berrettini che ha battuto il sanremese del Park. Lo spagnolo Pablo Andujar, ex numero 33 del mondo, ha colto un successo importantissimo contro Matteo Berrettini, poi ci ha pensato Lorenzo Musetti (nella foto) a sigillare il 2-2 dopo i singolari, con la sua vittoria su Liam Caruana, fresco di Master Next Gen.

La parola quindi ai doppisti. Poco dopo le 20 Matteo e Jacopo Berrettini archiviavano la prima sfida in favore di Aniene, nei confronti di Mager e Musetti. A quel punto diventava decisivo il match fra il doppista azzurro Bolelli in coppia con Caruana e Arnaboldi con Andujar per i gialloblù. Bolelli e Caruana hanno centrato il 4 a 2.

Ritorno della semifinale domenica all’ombra della Lanterna.

Playoff, le semifinali (andata domenica 25 novembre; ritorno domenica 2 dicembre)

Canottieri Aniene Roma – Park Tennis Club Genova 4-2

Simone Bolelli (A) b. Andrea Arnaboldi (G) 62 64

Jacopo Berrettini (A) b. Gianluca Mager (G) 76(3) 75

Pablo Alba Andujar (G) b. Matteo Berrettini (A) 63 76(3)

Lorenzo Musetti (G) b. Liam Caruana (A) 62 36 60

Jacopo Berrettini/Matteo Berrettini (A) b. Lorenzo Musetti/Gianluca Mager (G) 61 62

Liam Caruana/Simone Bolelli (A) b. Andrea Arnaboldi/ Pablo Alba Andujar (G) 67(2) 61 10-5

Angiulli Bari – Tennis Club Parioli Roma 2-4

Miljan Zekic (P) b. Andrea Pellegrino (A) 16 63 63

Pietro Rondoni (P) b. Duilio Beretta (A) 63 75

Luca Narcisi (A) b. Flavio Cobolli (P) 61 26 76(4)

Thomas Fabbiano (P) b. Danilo Petrovic (A) 36 62 64

Thomas Fabbiano/Miljan Zekic (P) b. Andrea Pellegrino/Danilo Petrovic (A) 36 64 10-7

Luca Narcisi/Duilio Beretta (A) b. Pietro Rondoni/Francesco Bessire (P) 46 64 10-8

Agli Orti Sauli il TC Genova ha vinto 4-2 il playout di andata contro il Sassuolo, nonostante abbia lasciato agli emiliani il primo singolare per ritiro dell’infortunato Edoardo Eremin. Francesco Picco ha poi pareggiato i conti regolando Michele Vianello. Non ce l’ha fatta lo spagnolo Adrian Menendez Maceiras, che è stato battuto da Stefano Napolitano, ma un altro punto fondamentale per Genova lo ha firmato Paolo Dagnino, che si è imposto su Giulio Mazzoli.

Sul 2-2 dopo i singolari, i biancorossi si sono aggiudicati due doppi fondamentali e molto combattuti. Menendez e Picco hanno infatti superato Napolitano e Della Valle, mentre Alessandro Motti e Dagnino si sono imposti su Mazzoli e Vianello.

Playout (andata domenica 25 novembre; ritorno domenica 2 dicembre)

Tennis Club Prato – ATA C. Battisti Trentino 4-2

Riccardo Bellotti (T) b. Matteo Trevisan (P) 75 63

Jacopo Stefanini (P) b. Mattia Bernardi (T) 62 63

Federico Iannaccone (P) b. Davide Ferrarolli (T) 61 61

Lorenzo Sonego (P) b. Laurynas Grigelis (T) 26 76(5) 63

Jacopo Stefanini/Federico Iannaccone (P) b. Mattia Bernardi/Stefano D’Agostino (T) 60 64

Laurynas Grigelis/Riccardo Bellotti (T) b. Lorenzo Sonego/Matteo Trevisan (P) 76(4) 75

TC Palermo Due Lucrativa – Circolo Tennis Massa Lombarda 2-4

Federico Gaio (M) b. Cristian Carli (P) 61 76(4)

Antonio Campo (P) b. Julian Ocleppo (M) 64 63

Samuele Ramazzotti (M) b. Massimo Ienzi (P) 26 63 62

Carlos Segarra Taberner (P) b. Stefano Travaglia (M) 76(2) 67(5) 63

Stefano Travaglia/Samuele Ramazzotti (M) b. Carlos Segarra Taberner/Antonio Campo (P) 62 75

Federico Gaio/Julian Ocleppo (M) b. Massimo Ienzi/Cristian Carli (P) 63 63

Circolo del Tennis Palermo – Circolo Tennis e Vela Messina 1-5

Gianluca Naso (M) b. Claudio Fortuna (P) 61 61

Fausto Tabacco (M) b. Luca Margaroli (P) 46 76 62

Enrique Lopez Perez (M) b. Omar Giacalone (P) 36 76(4) 62

Lorenzo Fucile (M) b. Giovanni Battiasta Morello (P) 62 61

Omar Giacalone/Luca Margaroli (P) b. Gianluca Naso/Lorenzo Fucile (M) 75 62

Enrique Lopez Perez/Giorgio Tabacco (M) b. Giorgio Passalacqua/Claudio Fortuna (P) 76 61

Tennis Club Genova 1893 – Sporting Club Sassuolo 4-2

Filippo Leonardi (S) b. Edoardo Eremin (G) 1-0 rit.

Francesco Picco (G) b. Michele Vianello (S) 64 61

Paolo Dagnino (G) b. Giulio Mazzoli (S) 62 26 61

Stefano Napolitano (S) b. Adrian Menendez Macairas (G) 46 75 62

Adrian Menendez Maceiras/Francesco Picco (G) b. Stefano Napolitano/Enrico Dalla Valle (S) 64 26 10-8

Alessandro Motti/Paolo Dagnino (G) b. Giulio Mazzoli/Michele Vianello (S) 64 46 10-5