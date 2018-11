Hiv, a Genova il convegno nazionale di Anlaids: in Liguria 100 nuove diagnosi del virus ogni anno

Genova. In Liguria ci sono circa 100 nuove diagnosi di infezione da virus Hiv ogni anno. I casi di Aids sono stabili intorno ai 15-20 l’anno. Come il resto d’Italia, anche la Liguria soffre di un aumento dei casi di Hiv nella popolazione giovanile, intesa come fascia 18-35 anni. In paesi come l’Italia si registrano oltre 3.500 nuovi casi all’anno di nuove infezioni.

Apre giovedì 22 e prosegue venerdì 23 a Genova il 31° convegno nazionale Anlaids, la prima associazione italiana nata per fermare la diffusione del virus Hiv. “Lo scenario globale in questi anni è molto cambiato, aumenta l’età anagrafica dei soggetti affetti dal virus – si legge in una nota – le terapie consentono alle persone con infezione da Hiv in cura di aumentare la loro aspettativa di vita, ma rimangono ancora delle zone d’ombra, come per esempio le numerose presentazioni tardive di pazienti ignari dell’infezione, l’incremento dell’incidenza di alcuni tumori e talvolta una mancata risposta completa delle difese immunitarie di una parte dei soggetti con infezione da Hiv”.

“Dalle statistiche emergono due aspetti preoccupanti – afferma il Antonio Di Biagio, dirigente medico all’ospedale San Martino di Genova e socio Anlaids Liguria – anzitutto, il fatto che siano costanti e mai in calo i casi negli ultimi 5 anni deve essere considerato come un elemento negativo. In secondo luogo, un’ampia parte di coloro che scoprono di essere affetti, circa il 40%, si registra uno stadio della malattia già avanzato”. “Questo dato costante rappresenta un dato grave, poiché siamo di fronte a una patologia per la quale esistono diversi strumenti di prevenzione, in virtù dei quali un decremento è un obiettivo perseguibile. Ne consegue che l’ignoranza rappresenta il principale ostacolo da affrontare” aggiunge Di Biagio.

Lavorare su prevenzione e informazione è ancora fondamentale per ridurre le nuove infezioni, secondo Anlaids. “Sappiamo come evitare il virus, adesso mancano progetti condivisi con le amministrazioni istituzionali per arrivare nei luoghi chiave come scuole, uffici per il cittadino e altre comunità, che superficialmente non si sentono coinvolte, facilitando una comunicazione più efficace. Chiunque ha vissuto un comportamento a rischio dovrebbe fare il test e sapere cosa sia l’HIV” prosegue Di Biagio. Il test HIV in Liguria viene fatto in almeno 6 centri di malattie infettive e in tutti i laboratori periferici. Da tempo è facilitato, grazie alle Associazioni presenti sul territorio, l’accesso ai test a risposta rapida”.