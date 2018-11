Greenpeace contro l’olio di palma, volantinaggio anche a Genova

Genova. Questa mattina i volontari di Greenpeace sono entrati nei supermercati di diverse città italiane, tra le quali Genova, e hanno lasciato tra gli scaffali dei cartoncini con la scritta “OREO – BASTA OLIO DI PALMA CHE DISTRUGGE LE FORESTE”. Il messaggio, diretto a Mondelēz, chiede il rispetto da parte della multinazionale statunitense dell’impegno preso nel 2010, ovvero l’eliminazione dalla propria filiera dei fornitori che producono olio di palma a discapito delle foreste e dei diritti umani, entro il 2020.

A Genova i volontari di Greenpeace hanno, inoltre, effettuato un volantinaggio informativo in via Lomellini con suggerimenti su quanto ognuno di noi può fare per difendere foreste così importanti per il clima e la biodiversità del Pianeta.

«Le foreste pluviali sono i polmoni del Pianeta – dichiara Martina Borghi, Campagna Foreste di Greenpeace Italia – e la coltivazione indiscriminata di palme da olio sta causando l’estinzione di specie uniche e alimenta una crisi climatica che ha impatti globali. Mondelēz deve smettere immediatamente di acquistare olio da commercianti e produttori che continuano a deforestare e violare i diritti umani”.