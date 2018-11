Giornata mondiale contro l’Aids, sabato in via San Vincenzo test Hiv gratuito in soli 20 minuti

Genova. “Facciamolo rapido”, questo il nome della campagna lanciata da Anlaids e Being Positive in occasione del 1 dicembre, giornata internazionale della lotta all’Aids.

In via San Vincenzo, per tutta la giornata di sabato, dalle 11 alle 18, all’incrocio con viale Sauli, i medici volontari dell’associazione daranno la possibilità a chi lo vorrà, gratuitamente, di sottoporsi a un rapido test salivare relativo al virus hiv. Saranno presenti anche alcuni psicologi e counsellor.

Il test, per dare il risultato, necessità di almeno 20 minuti. Pochissimo tempo, ma importantissimo per sottolineare l’importanza della prevenzione. La campagna è accompagnata dall’hashtag #tiriguarda.