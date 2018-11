Genova. Giampaolo esordisce con una battuta: “Mi siedo”, il riferimento è a quello che aveva fatto Ballardini l’anno scorso, preferendo fare la conferenza stampa in piedi invece che sulla poltrona griffata Sampdoria.

Il mister blucerchiato guarda i lati positivi di questo pareggio col Genoa: “Cinque derby mai persi è un risultato. Tre vittorie due pareggi, non è un cattivo bottino, oggi poi era particolarmente difficile, si veniva da tre sconfitte, 11 gol subiti in 3 partite, lasciano nella testa delle scorie”.

Giampaolo sottolinea che il derby è sempre una partita diversa: “Dovevamo giocare due partite, sia interrompere la serie negativa, sia il derby, ma non siamo partiti male, anzi molto bene, al di là delle mie aspettative. Abbiamo messo buona lucidità a cercare di mettere in pratica quanto provato in settimana, ma il gol subito ci ha sporcato e sono tornati i fantasmi”.

Giampaolo si complimenta col Genoa: “Hanno giocato con le palle lunghe, i loro attaccanti sono stati bravissimi a trovare i tempi, ma nonostante tutto siamo stati in partita” ed elenca alcuni giocatori che sono stati all’altezza pur avendo nella qualità che nella quantità, i loro punti di forza: Praet e Jankto, oltre che Saponara.

“La squadra – aggiunge – deve giocare a calcio sempre e sapersi adattare quando la partita non è lineare, anche se abbiamo sbagliato quando il loro portiere rinviava, ci hanno impensierito, ma non abbiamo mai mollato”.

Due parole sui singoli: “Audero è freddo. Può commettere qualche errore, ma lo mette dietro le spalle e continua a giocare, il ragazzo migliora. Quagliarella queste partite le sa giocare, anzi fa meglio queste che le altre, è super motivato, perché ha 36 anni e ha bisogno di queste partite adrenaliniche”. Sull’errore di Andersen in occasione del rigore: “Penso volesse farla sfilare, pensava di essere più vicino alla porta”.