Gaslini, dopo un anno in mare sulla Palinuro, la Marina Militare riconsegna la bandiera dell’istituto

Genova. Una rappresentanza dell’equipaggio di Nave Palinuro della Marina Militare domani in visita al Gaslini per la riconsegna della bandiera con il logo dell’Istituto, che per tutta la 54° Campagna addestrativa 2018 ha sventolato sull’albero maestro

Proseguono così gli eventi celebrativi organizzati in occasione degli 80 anni dell’Istituto Giannina Gaslini: domani mattina il comandante di Nave Palinuro della Marina Militare Andrea De Natale con una rappresentanza del suo equipaggio sarà in visita al Gaslini, per la riconsegna della bandiera con lo storico logo dell’Istituto che, in onore dei bambini in cura presso l’ospedale pediatrico, per tutta l’estate ha sventolato sull’albero maestro, durante l’intera 54° Campagna addestrativa 2018.

Il 17 maggio il Presidente del Gaslini Pietro Pongiglione aveva consegnato al Comandante della Nave Palinuro la bandiera dell’Istituto Gaslini, nell’ambito di una toccante cerimonia svolta a bordo della nave ormeggiata al Molo Varicella presso l’Arsenale Militare di La Spezia, alla presenza di alcuni piccoli con le loro famiglie, in rappresentanza di tutti i bambini ricoverati al Gaslini.