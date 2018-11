Genova. Il Volley Laghezza rimane in vetta al campionato di Serie C di pallavolo maschile. Alle sue spalle, con una lunghezza di ritardo, la Zephyr trading La Spezia. La coppie spezzina corre imbattuta, tenendo a distanza le rivali.

Tre a uno la vittoria casalinga del Laghezza sull’Avis Finale: la squadra di Trotta ha comunque retto bene nei parziali, ma ha dovuto cedere i tre punti. Lo stesso risultato ha visto la Zephyr prevalere sulla Admo: i verdeblù di Simone Cremisio lasciano così sul campo i primi punti, cedendo anche in classifica di fronte agli spezzini.

La Pallavolo Futura Avis Bertoni e la Sant’Antonio Spazio Genova seguono a 7 punti in classifica. La squadra di Ceparana ha vinto a Chiavari in casa della 3 Stelle villaggio in quattro set, cedendo solo la prima frazione, mentre a Genova Borzoli la Sant’Antonio è stata sconfitta al tie break dalla Spinnaker di Claudio Agosto, che ha condotto a termine la rimonta dal 2-0.

Due vittorie in trasferta chiudono il programma della quarta giornata di Serie C. Ad Ameglia il Volley Colombiera Sarzana project ha ceduto per 3-1 sui sanremesi della Grafiche Amadeo e rimane così a 0 punti in classifica. Tre a zero netto, invece, per il Santa Sabina, che ha piegato la Colombo Genova.