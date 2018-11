Francesca Bertoglio terza tra le Under 20 a Ravenna

Genova. Nel fine settimana appena trascorso sono saliti in pedana a Ravenna gli Under 20 per la prima prova nazionale alle sei armi, valevole per la qualificazione alla fase finale del campionato italiano in programma nel prossimo mese di maggio a Lecce.

Fra gli atleti liguri, numerosi soprattutto nelle gare di spada, spicca la medaglia di bronzo di Francesca Bertoglio (Cesare Pompilio) nella spada femminile, in una gara che ha visto alla partenza 242 partecipanti ad alto livello. Nella stessa gara ottimo decimo posto per Margherita Baratta (Genovascherma), sconfitta negli ottavi di finale proprio da Francesca Bertoglio.

Nella spada maschile, come sempre molto affollata con 308 partecipanti, buona prestazione per Filippo Armaleo (Cesare Pompilio), che si è classificato al sedicesimo posto.