Genova. Una larga crepa si è presentata sotto gli occhi dei cittadini genovesi nelle ore serali di ieri, creando allarme e innescando la “macchina della sicurezza”.

La rottura del manto stradale attraversa da lato a lato viale Brigate Partigiane, all’altezza di Questura e via Maddaloni e in alcuni punti misura diversi centimetri, lasciando intravedere gli strati più profondi.

di 7 Galleria fotografica Crepa brigate partigiane asfalto









Sul posto sono intervenuto Vigili del Fuoco, tecnici i Aster e l’ingegnere responsabile delle opere idrauliche del comune di Genova, per verificare la sicurezza della circolazione, che per alcuni minuti è stata “in bilico”, con grave rischio caos totale per la viabilità della città.

Carte alla mano si è verificato che la crepa è in corrispondenza di un giunto della struttura stradale, quindi trattasi di assestamenti fisiologici della copertura del Bisagno, su cui si è recentemente intervenuti.

Certo è che, con gli episodi di questo mesi e queste ore, la situazione delle strade genovesi appare essere molto precaria e decisamente poco rassicurante.